Poslední nájemce lékárny byl vybrán v roce 2014 a stala se jím firma Loise lane, který s dřívějším vedením radnice podepsala smlouvu o pronájmu na 10 let. Firma měla platit nájem 4 800 korun na metr čtvereční a rok, což při rozloze 161 metrů čtverečních vychází přibližně na 64 tisíc korun měsíčně.

Později převzala závazky od firmy Loise lane firma Pilulka Lékárny. Její zástupci se na začátku letošního roku ozvali s tím, že danou částku nejsou schopni platit a požádali vedení města o snížení nájmu přibližně na 35 tisíc korun měsíčně. Jako důvod uvedli, že přes veškerou snahu není provoz lékárny rentabilní. Rada města žádost odmítla. „Usnesla se tuto žádost o snížení nájmu odmítnout, protože podle zákona o obcích nemůže změnit podstatnou část smlouvy, což výše nájemného bezesporu je, a zákon v takovém případě ukládá Radě města vypsat nové výběrové řízení,“ vysvětlil postup radnice místostarosta Miroslav Holas.

Firma Pilulka Lékárny pak jednostranně odstoupila od smlouvy o pronájmu s výpovědní lhůtou k 31. srpnu. Zároveň s tím sdělila, že hodlá v případě zveřejnění záměru pronájmu těchto prostor opět podat svoji nabídku. Město pak skutečně zveřejnilo záměr pronájmu a zájemci se mohli hlásit do 4. května. Nový nájemce měl být vybrán na jednání Rady minulý týden 27. května. Ale nebyl.

Právník totiž upozornil vedení města, že firma Pilulka podala výpověď z důvodů, které nejsou v původní smlouvě ve výčtu těch, kvůli nimž lze výpověď podat a celá věc by se tak dostala mimo právní rámec. Potíže by později mohla mít jak firma Pilulka, tak vedení města. Proto byl tento bod z jednání Rady minulý týden stažen. „V tuto chvíli se chci sejít se zástupci firmy Pilulka, abychom důvod výpovědi uvedli podle platné původní smlouvy a nevznikly do budoucna žádné komplikace, kvůli kterým bychom mohli být právně napadeni,“ řekl Deníku místostarosta.

Podle jeho slov pak zřejmě bude následovat vyvěšení nového záměru o pronájmu. Do něj se opět bude moci firma Pilulka přihlásit. Zda tedy bude na místě dnešní lékárny na podzim stále ještě lékárna, nebo firma nabízející jiné služby, zatím není jasné. „Osobně jsem v tomto případě trochu staromilec a pamatuji, když tato lékárna byla široko daleko jedinou. Realita je dnes ale jiná, ve městě je sedm jiných lékáren a brzy zřejmě otevřou další dvě. Je otázka, zda je za současných podmínek možné provoz takovéto lékárny udržet. My musíme dbát na to, aby měli všichni ze strany města rovné podmínky,“ zakončil místostarosta.