„Návštěvníci tak nově získají ucelený pohled na unikátní ekosystém, kterým park Ostrov bezesporu je. Naučná stezka byla vybudována díky skvělé spolupráci s Technickými službami Nymburk,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Nymburský park Ostrov je v podstatě kultivovaný lužní les, který byl upraven během regulace labského toku v letech 1915 až 1920. Autorem parkové úpravy je architekt František Thomayer.

Nedávno prošel Ostrov revitalizací, která se však co do skladby stromů podle některých odborníků nepodařila a bude třeba další zásah a úpravy. Částečně by jej měla proměnit i chystaná nová lávka přes plavební komoru.