Ostatky čestné občanky Nymburka byly převezeny do Čech

V lednu zemřela ve věku 90 let čestná občanka Nymburka Eva Rumlová. Respektovaná lékařka žila dlouhá léta ve Švýcarsku. Na konci života však projevila přání dožít ve svém nymburském rodišti. To se však vzhledem k jejím zdravotním potížím už neuskutečnilo. Nicméně před několika dny se do Čech přece jen vrátila. Její ostatky byly pohřbeny v rodinné hrobce v Hořicích.

Z pietního aktu konaného 24. července v Hořicích. | Foto: archiv J. Sobotky

Eva Rumlová společně s bratrem Karlem, který zemřel před několika týdny, se zapsali do srdcí místních nejen jako osobnosti veřejného života, ale také tím, že po Sametové revoluci věnovali na Zálabí skautům vilu dnes známou jako Tortuga. Městu pak darovali rohový dům s podloubím na náměstí. Oba sourozenci byli čestnými obyvateli Nymburka a v době nesvobody žili v zahraničí. Osudy Evy Rumlové připomněl zastupitel a právník Jiří Sobotka, který zastupoval zájmy Evy Rumlové a pojilo je dlouholeté přátelství. Na pietní akci v Hořicích, kde byly ostatky Evy Rumlové uloženy do rodinné hrobky, pak město Nymburk zastupoval kromě něj i starosta Tomáš Mach. Eva Rumlová pocházela ze známé hořické a později nymburské rodiny. „Její dědeček byl v 19. století advokátem v Hořicích a po řadu let i hořickým starostou. Její otec JUDr. Václav Ruml byl za první republiky známým nymburským advokátem a jedním ze zakladatelů tenisu v Nymburce. Rovněž její bratr JUDr. Karel Ruml, který žil v USA, je čestným občanem našeho města,“ připomněl Jiří Sobotka. Finalistky Miss se představily na kolonádě Přečíst článek › Eva, která byla vynikající lékařkou, po roce 1968 emigrovala a brzy se stala primářkou dětské chirurgie v kantonální nemocnici ve švýcarském Luzernu. Během této své třicetileté činnosti zachránila spoustě svých dětských pacientů život. „Když v lednu zemřela, připomnělo si její osobnost v Luzernu s velkou úctou více než padesát jejích bývalých spolupracovníků, pacientů a přátel,“ uvedl nymburský zastupitel. Po sametové revoluci, kdy získala zpět majetek zabavený její rodině v 50. letech komunisty, darovala městu Nymburk dům čp. 171 na náměstí Přemyslovců. Jde o rohový dům do Tyršovy ulice se zachovaným podloubím. V něm její otec za první republiky vykonával svou advokátní praxi. Rodinnou vilu na Zálabí, které staří Nymburáci neřekli jinak než Rumlova vila, pak darovala skautům, kteří v ní s pomocí města a mezinárodních skautských organizací vytvořili středisko Modrá flotila, sloužící nejen nymburským skautům. Toto vše v součinnosti s bratrem Karlem, který sám byl celoživotním zapáleným skautem. Tuto skutečnost připomíná i pamětní deska na středisku Modrá flotila, jejíhož odhalení se Eva ještě zúčastnila. OBRAZEM: Výstava připomíná výročí železnice ve městě Přečíst článek ›

