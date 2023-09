/FOTO, VIDEO/ Netradičně se rozhodli v Poděbradech oslavit kulaté výročí, které připadá na letošní rok. Osm set let od první písemné zmínky o městě si budou moci nejen místní připomenout řadou netradičních akcí.

V lázeňském parku poblíž hlavního nádraží bude upoutaný horkovzdušný balón. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

První se chystá už na tuto sobotu odpoledne, kdy bude v lázeňském parku poblíž hlavního nádraží upoutaný horkovzdušný balón. Zájemci, kteří chtějí vidět Poděbrady ze vzduchu, by si měli udělat čas v sobotu v době od 12.30 do 19.30 hodin. Právě v tomto časovém úseku bude horkovzdušný balón připoutaný na travnaté ploše mezi velkou fontánou a hlavním nádražím v lázeňském parku.

Poděbrady z ptačí perspektivy natočil pro Nymburský deník Tomáš Mariani:

Zdroj: Youtube

K dispozici je celkem 54 vstupenek k rezervaci, jedna za 200 korun. Vstupenky ovšem mizí velice rychle, rezervovat si ty zbývající (na všechny akce spojené s oslavami) můžete na webu, kde najdete také kompletní program. I bez vstupenky ale jistě jen samotný pohled na starty upoutaného balónu bude zážitkem zejména pro děti a stojí za procházku.

Vyhlídka z lodi, autobusu i ze zámecké věže

Loď Blanice popluje do Nymburka a zpátky o víkendu dvakrát. Výletní plavba od přístaviště u poděbradského pivovaru do Nymburka s výhledem na hradby, přistáním pod Šafaříkovým mlýnem a návratem do Poděbrad se uskuteční v sobotu 9. a v neděli 10. září od 16 hodin, celkem je k dispozici 100 míst. Palubní lístek vyjde na 100 korun.

Jak se vám líbí? V Poděbradech zůstaly po festivalu obří malby na stěnách

I v tomto případě je doporučena rezervace na webu. V sobotu 16. září mohou zájemci vyrazit také na komentovanou vyjížďku za poděbradskou historií otevřeným autobusem. Autobus odjíždí v 10 hodin od nádraží, k dispozici je pouze 35 míst, jedno za 200 korun. V sobotu 30. září se otevře zámecká věž, do které bude vpuštěno od 10.30 do 17.30 celkem 63 návštěvníků, vstupné činí 50 korun.