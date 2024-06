Ve více než tříminutové procházce mohou diváci nahlédnout jak do prostor s vodními plochami a zábavnými prvky, tak také třeba do šaten, sauny, na schodiště či do restaurace. Pohled na novou stavbu v blízkosti Labe pak autoři nabízejí jak za denního světla, tak za soumraku.

Momentálně je hrubá stavba dokončená a podle ředitelky se provádějí další potřebné práce. „Už jsou vylité podlahy, rozvedená elektřina a vzduchotechnika. Usazené jsou i bazénové vany. Momentálně se například usazují okna,“ řekla Sokolovská. Ostatně situaci uvnitř budovy mohou čtenáři posoudit z přiložené fotogalerie.

Co bude v bazénu

Podle původních plánů by se návštěvníci mohli do reálných útrob dokončeného bazénu podívat někdy na přelomu roku, kdy by měl být bazén zpřístupněn veřejnosti. V hlavní hale najdou plavecký bazén se šesti drahami o délce 25 metrů. Dále dětský bazén s atrakcemi, tobogan, relaxační bazén s vířivou lavicí a průplavem do venkovní části. Okamžitá kapacita této části činí přibližně 130 osob.

Vizualizace dokončeného nymburského bazénu. | Video: se souhlasem Relaxačního centra Labe

Oddělený wellness provoz s kapacitou 55 osob zahrnuje dvě saunové kabiny, parní kabinu, vířivý bazén, odpočívárnu a venkovní terasu. Na rozdíl od stávajícího bazénu má nabídnout dostatečné množství parkovacích míst, napojení na cyklostezku a možnost rozšíření areálu o venkovní prvky.

Nový krytý plavecký bazén u Labe vedle zimního stadionu nabídne celoroční využití pro plavecké aktivity i relaxaci v rámci wellness a saunového světa.

Výběrové řízení na stavitele vyhrála stejná firma, která v Nymburce už v minulých letech působila. A to jako stavitel nové lávky přes Labe, která si získala respekt a sympatie místních i návštěvníků. Oproti lávce, která vyšla na necelých 130 milionů korun, však bude bazén třikrát dražší. Vysoutěžená cena činí necelých 389 milionů korun. Město si kvůli stavbě bazénu vzalo úvěr a společně s úsporami chce stavbu zaplatit pouze ze svých zdrojů.