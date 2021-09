Místní měli možnost podávat žádosti do konce července. Hodnotící komise je pak posuzovala. Při schvalování a nastavení výše přidělené částky komise hodnotila žádosti podle umístění domu, na který je dotace požadována, účel použití dotace a respektování požadavku památkové péče.

Dotační program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně funguje v Nymburce již pátým rokem. Rada města schválila dotace na opravu nemovitostí v centru města do 50 tisíc korun. Zastupitelé města pak potvrdili dotace na opravu nemovitostí nad 50 tisíc korun.

Deset žádostí o dotaci a všechny úspěšně vyřízené. To je bilance projektu, který pomáhá v Nymburce majitelům stavení v historickém centru zaplatit úpravy budov, na něž dohlížejí památkáři. Výsledkem je pak hezčí vzhled celého historického jádra města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.