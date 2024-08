Tři etapy ve dvou letech

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude projekt připraven do tří etap. „Tyto tři etapy by měly být rozděleny do dvou let. Pokud všechny následující kroky včetně vypsání výběrového řízení na dodavatele proběhnou standardně, samotné práce by měly začít v příštím roce. V rámci soutěže na dodavatele se výsledná cena investice může ještě snížit,“ upozornil Vocásek.

Zájemci si mohli prohlédnout nymburské krematorium i interiéry pohřebních vozů. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Celková stavba by měla po rekonstrukci působit uceleným a čistším dojmem a nebude chybět ani zvon na střeše krematoria navržený přímo architektem Bedřichem Feuersteinem. Interiéry budou rekonstruovány tak, aby zůstaly zachovány původní historické prvky.

Co se změní

Na architektonické studii město, které je investorem, úzce spolupracovalo nejen s jejím autorem architektem Tomášem Podrázským, ale i s Národním památkovým ústavem a památkáři krajského úřadu, do jejichž pravomoci národní kulturní památka spadá.

Podle místostarosty je budova krematoria ve špatném stavu. „Vyžaduje kompletní rekonstrukci, a to nejen po technologické, ale hlavně po provozní stránce. Jde o samotnou organizaci obřadů. Je nutné upravit prostory pro pozůstalé, výstav těla, prostory pro obřadníky, přestěhování a vytvoření kolumbária i úpravu veřejných WC,“ uvedl Vocásek.

O konkrétnějších úpravách mluví i úvahy architekta Podrázského. „Dispozice interiéru bude upravena, aby umožnila kvalitní pohyb smutečních hostů, administrativního personálu i personálu provozní části. Detailně bude řešen interiér hlavního sálu, provozu smutečních hostů a dalších prostor přístupných veřejnosti. V interiéru hlavního sálu bude cílem vizuálně se přiblížit původnímu vzhledu z doby vzniku a případně jej doplnit o soudobé prvky ve velmi decentní míře. Hlavní stropní svítidlo by mohlo být navrženo ve spolupráci s kvalitním současným umělcem,“ píše architekt.

Další veřejně přístupné prostory by podle něj měly být navrženy v decentním současném stylu, který by na sebe neměl strhávat pozornost, ale zároveň by měl vytvořit příjemný prostor pro smuteční hosty.

Na rekonstrukci krematoria by pak měla navazovat i rekonstrukce celého hřbitova. Včetně nového a originálního umístění kolumbárií, rozšíření území pro vznik hrobových míst, nového orientačního značení i úpravy rozptylové loučky či přestavby sídla hřbitovní správy u hlavního vchodu.