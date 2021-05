Knéblův dům tak nyní nabízí osm zařízených bytů. V nich nechybí kuchyňské kouty, pračky, koupelny, ledničky a další vybavení. „Chtěli bychom poděkovat firmám, které zdarma dodaly vybavení do jednotlivých bytů,“ uvedla při slavnostním zahájení provozu místostarostka Romana Fischerová.

Noví obyvatelé domu získají nájemní smlouvu maximálně na jeden, v některých odůvodněných případech i na dva roky. V domě bude mít svou ordinaci i lékař, který bude obyvatelům k dispozici. Využívat budou moci i dalších sociálních služeb. Cílem projektu je, aby se dočasní obyvatelé domu během svého pobytu dokázali „postavit na vlastní nohy“.

Plán na rekonstrukci historického domu, jemuž místní neřeknou jinak než Knéblák, vznikl už před šesti lety. K samotným opravám byl dům stavební firmě předán v létě roku 2019. Jen pár dnů před ukončením stavebních prací a chystanou kolaudací však vypukl požár. Stalo se to loni 30. září časně ráno a na místo přijelo několik hasičských jednotek. V době jejich příjezdu už ze střechy šlehaly plameny. Naštěstí hasiči zabránili tomu, aby se oheň rozšířil i do přízemí a na další budovy. Poškozená střecha byla provizorně zakryta na zimu a ve chvíli, kdy to počasí dovolilo, nastaly další opravy vynucené požárem.

Pět dalších bytů vznikne v podkroví

Stávajících osm bytů v domě není posledních. „Další úpravy v podkroví budou znamenat vznik dalších pěti bytů, takže celkově bude připraveno v tomto domě třináct sociálních bytů,“ konstatoval starosta Karel Otava. Právě město nakonec doplatilo další náklady spojené s opravami po požáru. Rekonstrukce vyšla celkem na 23 milionů korun, z čehož více než 7 milionů tvořila dotace z evropských fondů a necelého půl milionu přišlo i ze státního rozpočtu.

Vedení města, jehož součástí je i hnutí ANO, v rámci předvolební kampaně pozvalo na slavnostní otevření i premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou. Při příjezdu je u domu vítalo skandování jednoho z místních „Hanba hanba, estébáků banda“.

Dům na malém náměstíčku Na Františku má nejen pro místní historickou i architektonickou hodnotu. Od počátku 18. století město v domě provozovalo lázně. To trvalo až do poloviny 19. století. V roce 1879 dům koupila rodina Knéblů. Stavitel Bohumil Knébl nechal dům v letech 1922 – 23 zásadně přestavět. Podle památkářů se jedná o kubizující dům, jehož detaily se blíží prvkům, které na svých domech používal architekt Josef Gočár.