Bezpečnější místa vzniknou u odboček do ulic Komenského, 28. října a Husova. Při příjezdu od centra města se jedná o odbočení doleva. Místa, kde dojde k úpravám přechodů, byla ohraničena a jízdní pruhy jsou zúženy. Po stranách v odstavných pruzích jsou umístěny značky se zákazem zastavení. Problematičtější situaci řeší řidiči při příjezdu od nadjezdu, v jejichž pruhu se silnice zužuje. Ti tak dávají přednost autům přijíždějícím od centra. V zúžených místech je rychlost omezena na 30 kilometrů v hodině.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýÚpravy přechodů a práce s tím spojené, které probíhají v režii města, mají skončit do konce července. Na to by pak měly navázat větší dopravní komplikace související s pokládáním nového povrchu silnice, který zajistí kraj. Dosud však není jasné, zda bude úsek Boleslavské třídy od nadjezdu po kruhový objezd u policejního ředitelství uzavřen úplně, nebo zda bude umožněn kyvadlový provoz.