/FOTO, VIDEO/ Od letošního roku přestává v nymburské nemocnici platit, že na zlomeninu ruky či nohy patří výlučně sádra. V těchto dnech začíná nemocnice nabízet nový systém fixace zvaný OpenCast.

Ukázka práce s fixací OpenCast v podání vrchní sestry Zdenky Šrankové a staniční sestry Pavlíny Lebedové. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle prvních ohlasů z jiných regionů je pevný, netlačí a především je prodyšný. Jedná se o uhlíkovou konstrukci obalenou plastem a podloženou měkkou pěnou.

Oproti sádře nabízí OpenCast řadu výhod. Například není problém se s ní v létě koupat v moři. O možnosti využít OpenCast místo klasické sádry budou vždy rozhodovat lékaři. „V některých situacích není vhodné OpenCast využít a budeme muset zůstat u tradičního fixování sádrou. Každou situaci posoudí lékař, který určí, zda je možné novinku v daném případě využít,“ řekl primář chirurgického oddělení Nemocnice Nymburk Václav Panáček.

Jak funguje OpenCast

O tom, jak lze OpenCast využít a v čem jsou jeho nesporné výhody oproti sádře, jsme si povídali s vrchní sestrou chirurgie Zdenkou Šrankovou. Nymburská nemocnice začíná v těchto dnech nabízet fixaci předloktí („krátká ruka“) použitelnou například při zlomenině zápěstí. „Díly k fixaci celé paže („dlouhá ruka“), využitelné při zlomeninách v dalších částech ruky, máme objednané a měly by být dodány v průběhu příštího týdne. OpenCast na fixaci při poranění nohy pravděpodobně začneme nabízet na přelomu jara a léta,“ řekla Šranková.

A kdy tedy lze novinku s doporučením lékaře využít? Pokud místo kolem zlomeniny oteče, je nejprve nutná sádrová dlaha. Do doby, než otok zmizí. Poté lékař vyhodnotí, zda bude možné využít místo sádry OpenCast. Samozřejmě za předpokladu, že o to pacient bude mít zájem. Za novinku se totiž bude připlácet. Pokud tedy lékař schválí využití nové fixace, zamíří pacient se zdravotníkem k místnosti, kde je přístroj pro nahřátí OpenCastu. Samotná fixace se nejdříve musí nahřát při teplotě 90 stupňů, kdy se stává zcela plastickou a dá se například zmuchlat do kuličky, přičemž se sama vrátí do původního tvaru.

Zdravotník pak vytvaruje fixaci přímo na ruce pacienta. „Je to teplé, zahřeje to, ale ruku to nepopálí,“ ukázala vrchní sestra v praxi. Na její ruku rozehřátý OpenCast přiložila staniční sestra Pavlína Lebedová. „Nahřátou fixaci přiložíme na končetinu, vytvarujeme a uzavřeme svorkami. Poté končetinu s naloženou fixací zabalíme do igelitové fólie a počkáme, než OpenCast zchladne a ztuhne. Následně fólii odstraníme,“ popsala názorně postup staniční sestra. „Je to využitelné i v případě, pokud má pacient nějakou anatomickou neobvyklost. Například amputované prsty nebo vysedlou některou kost. OpenCast se dá vytvarovat podle potřeby. Dokonce se v něm dají vystřihnout i otvory,“ dodala Zdenka Šranková.

Koupání bez problémů

Oproti sádře má novinka několik zásadních výhod. Tato fixace nemá problém s vodou. Odpadá tak problém s mytím ruky či nohy, ale také případné komplikace s dovolenou. S touto fixací se dá v pohodě koupat i v moři. Pokud si způsobí člověk s novým typem fixace zranění v místech, kde je použit OpenCast, není problém místo vystřižením části zpřístupnit a ošetřit, přičemž fixační funkce zůstane dál zachována.

Samotný OpenCast navíc po sejmutí z končetiny pacientovi zůstává jako jeho majetek a je využitelný vícekrát, například i v rámci rodiny. „Pokud se stane další úraz někomu z rodiny, stačí přinést už použitý OpenCast. V případě, že vyhovuje druh a velikost původního OpenCastu, znovu jej nahřejeme a vytvarujeme na potřebné místo,“ konstatovala vrchní sestra. Potřeba budou pouze nové svorky.