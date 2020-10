Omezení pro chodce na nymburském náměstí platí už nyní. Rozkopány jsou chodníky na straně, kde stojí budova radnice. Postupně budou takto rozkopány a znovu upraveny a zprovozněny chodníky na straně u obchodního domu Cíl i u restaurace Biograf. To vše kvůli nutné výměně plynového potrubí.

V sousedních Poděbradech se budou týkat omezení také motoristů, a to v blízkosti nádraží. Kyvadlová doprava řízená semaforem bude zavedena v pondělí a úterý v Alešově ulici, a to od Trnkova pramene po vjezd na parkoviště u Penny marketu. Úplně zakázán bude v místě pohyb chodců, kteří budou muset procházet přes zmíněné parkoviště.

Do situace o šest let zpátky se motoristé vrátí na konci příštího týdne. Od 23. do 26. listopadu bude uzavřen úsek ulice Družstevní u hospody U Sparťana. Stejně jako v Alešově ulici bude na místě ošetřena městská zeleň a dojde i na kácení stromů. Řidiči tak opět připomenou, jaké to bylo do roku 2014, kdy ještě neexistovala propojka kolem skláren. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Fügnerova a Jiráskova.