/FOTO, VIDEO/ Přesně před pěti lety si místní na prostranství před ZŠ Václava Havla připomínali nedožité 85. výročí narození první manželky Václava Havla Olgy. Při té příležitosti byl před školou na počest někdejší první dámy vysazen buk, stejně jako na desítkách míst po celé republice. Ve středu 3. května se slavnostní akce uskutečnila znovu.

V Poděbradech si připomněli 90. výročí narození Olgy Havlové slavnostní akcí před Základní školou Václava Havla a výstavou ve vstupní hale. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Olze Havlové by letos bylo 90 let. Strom už se tentokrát nesázel, naopak, místní srovnávali, jak za pět let vyrostl. O osobnosti Olgy Havlové promluvil místostarosta Roman Schulz, který připomněl nejen její porevoluční působení ve Výboru dobré vůle, ale také její aktivní boj za lidská práva v rámci Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který působil od konce 70. let v tehdejším komunistickém Československu a jehož členové byli za svoji činnost pronásledováni a zavíráni.

Návštěvníci opět mohou přijet k milovické rezervaci. Není zamořena azbestem

Na setkání přijela i nynější ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja. Ta doplnila, že i letos se na počest paní Olgy sází po republice stromy. „Milovala přírodu, houbaření a stromy. I proto letos vysázíme další. Tentokrát jich bude pět, aby doplnili 85 stromů z před pěti let na současných 90,“ vysvětlila publiku.

Pěvecký sbor Kvítek zazpíval tři písně.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Pěvecký sbor Kvítek zazpíval tří písně včetně novinky, která se jmenuje Píseň pro Olgu. Ta zazněla poprvé letos v březnu v rámci benefičního koncertu a ve svém repertoáru ji má Aneta Langerová. Školáci také přečetli úryvek z knihy Dopisy Olze. Poté byla ve vstupní hale školy zahájena výstava fotografií, která připomíná Olgu Havlovou při její charitativní činnosti.

Výstava fotografií se vzápětí přesunula do městské knihovny, kde bude ve vstupní hale k vidění až do 24. května.