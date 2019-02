Nymburk – Nymburská radnice zveřejnila 12 zásadních projektů, které bude financovat v roce 2019. Nejdražším bude projekt a začátek oprav bazénu.

Oprava bazénu je nejvyšší položkou mezi letošními investicemi nymburské radnice. Na snímku jedna z vizualizací. | Foto: Repro: Nymburský deník

Jaké zásadní projekty, které se dotknou místních, bude radnice platit ze svého rozpočtu v letošním roce? A kolik budou stát? Na tyto a další dotazy odpovíme v příštích řádcích.

Podle seznamu 12 nejzásadnějších investic bude tou nejdražší projekt městského bazénu. V rozpočtu je pro letošní rok na něj připraveno 20,8 milionu korun. Stavební práce na jeho radikální přestavbě mají začít letos.

Kolem bazénu bylo v posledních letech hodně vzruchu. Nejprve se diskutovalo o tom, zda by nebyla výhodnější variantou stavba nového bazénu „na zelené louce“. Přičemž se uvažovalo o lokalitě parkoviště za zimním stadionem u Labe.

Nakonec však především z ekonomických důvodů se většina zastupitelů shodla na podobě přestavby stávajícího zastaralého bazénu naproti policejnímu ředitelství.

Původní odhady hovořily o nákladech zhruba 120 milionů korun. Vzhledem k prodražení stavebních materiálů i ceny práce se však cena navýšila a minulé vedení radnice počítalo s částkou kolem 220 milionů. A také s tím, že si radnice na projekt vezme úvěr. Těsně před volbami se začala také rýsovat možnost získání dotace. Podrobněji se současné situaci kolem bazénu budeme věnovat v některém z příštích vydání.

Druhou nejvyšší položku mezi investicemi je aktuálně zahájená rekonstrukce lokality Na Rejdišti. Ta je uzavřena od minulého týdne a podle stávajících předpokladů by opravy povrchů silnic i chodníků, úprava zeleně a další proměna tohoto místa měla trvat do konce května. Vedení města na tento projekt vyčlenilo v rozpočtu částku 17 milionů korun.

Na pomyslném bronzovém stupínku nejnákladnějších akcí nalezneme zásadní rekonstrukci Mateřské školky Větrník. V ní by měly být opraveny všechny vnitřní rozvody tepla i proměna interiéru. To vše za 16,2 milionu korun.

Možná někoho překvapí, že mezi trojicí největších investic chybí položka na novou lávku přes Labe. Její stavba by ovšem měla být zahájena až v následujícím roce, jak už nové vedení radnice avizovalo před několika týdny. V roce letošním by tak měl být především dokončen samotný projekt na papíře a některé prvky pro začátek její stavby. „V tuto chvíli je uzavřena smlouva s vítěznou kanceláří, která v září vyhrála s návrhem projektu na novou lávku. Následuje 44 týdnů na vytvoření dokumentace pro získání stavebního povolení. Další 4 týdny budou potřebné kvůli prováděcí dokumentaci. To už jsme téměř v závěru příštího roku,“ vysvětlil v prosinci Tomáš Mach. Na věci spojené s novou lávkou bude letos vynaloženo 5,8 milionu korun.

To výrazně dražší bude letošní investice do nemocnice. Tu město provozuje a každoročně do různých oprav i přístrojového vybavení investuje milionové částky. Letos bude hlavní investicí odvodnění pavilonů A, B a C. To město zafinancuje částkou 15,4 milionu korun.

Žádný další projekt už by neměl převyšovat částku 10 milionů korun. Podle starosty byly některé investiční akce zařazené na seznam předchozím vedením radnice posunuty. „Část projektů byla přesunuta do tzv. zásobníku investičních projektů a hledají se pro ně i jiné zdroje financování, než jsou jen prostředky města. Nově jsou naopak v aktuálním rozpočtu zahrnuty prostředky na přípravu projektové dokumentace a související opravy mostů a lávek v majetku města. Tato položka v předpřipraveném rozpočtu zcela chyběla, přestože z provedené kontroly a materiálů odevzdaných v červnu 2018 vyplynulo, že část mostů a lávek je v havarijním stavu a žádají si okamžité zahájení oprav,“ uvedl starosta. Příkladem je lávka za Nymburkem ve směru na Zvěřínek a Sadskou, která bude brzy uzavřena a čeká ji zásadní rekonstrukce. A řidiče objížďka.

Mezi další milionové investice města pro rok 2019 patří chystaná výstavba korza v ulici Na Přístavě (5,8 milionu korun). Dále pak rekonstrukce ulice Vodárenská za 5,4 milionů korun. Pokračovat budou také práce na revitalizaci obou sídlišť. Zatímco to drahelické by mělo být definitivně dokončeno (5,3 milionu korun), opravy toho jankovického letos začnou. Práce by se měly vejít do 4,8 milionu korun.

Ještě jednou se v položce investic objevuje slovo bazén. Tentokrát je to v souvislosti s částkou 3 miliony korun, která je vyhrazena na vybudování parkoviště pro návštěvníky bazénu. To vznikne přestavbou stávajícího nevzhledného parkoviště a nevyužité plochy u budovy policejního ředitelství.

Posledními dvěma projekty v radničním seznamu jsou opravy chodníků v ulici Pražská za 2,1 milionu korun a montáž nové klimatizace v Mateřské škole Adélka za 1,8 milionu korun.

Seznam letošních projektů v Nymburce



1) Projekt a rekonstrukce městského bazénu (20,8 mil. Kč)

2) Rekonstrukce ul. Na Rejdišti (17 mil. Kč)

3) Rekonstrukce MŠ Větrník - vnitřní rozvody a interiér (16,2 mil. Kč)

4) Odvodnění pavilonů A, B, C Nemocnice Nymburk (15,4 mil. Kč)

5) Projekt nové lávky přes Labe a příprava na její realizaci v roce 2020 (5,8 mil. Kč)

6) Projekt a realizace korza Na Přístavě (5,8 mil. Kč)

7) Rekonstrukce ul. Vodárenská (5,4 mil. Kč)

8) Dokončení revitalizace panelového sídliště Drahelice (5,3 mil. Kč)

9) Projekt a příprava revitalizace panelového sídliště Jankovice (4,8 mil. Kč)

10) Parkoviště pro bazén (3 mil. Kč)

11) Chodníky v ul. Pražská (2,1 mil. Kč)

12) MŠ Adélka klimatizace (1,8 mil. Kč)