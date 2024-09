Ta chce diskutovat o alternativním vedení trasy třetí koleje. Navrhované řešení, které počítá s přidáním koleje vedle stávajících dvou, se jí ani trochu nelíbí. „Byli jsme postaveni před hotovou věc. Chceme s vedením Správy železnic jednat a dosáhnout změny vedení třetí koleje. Zatím jsme slyšeli o výhodách, které to bude mít pro stát, pro cestující, pro železnici. Ale nezaznamenali jsme žádnou výhodu, kterou by to mělo pro naše obyvatele,“ řekl starosta Roman Schulz.

Tomu je jasné, že jde o projekt nadregionálního významu a stavbu třetí koleje si zřejmě Správa železnic prosadí bez ohledu na protesty města. „My nejsme proti samotnému záměru. Ale nelíbí se nám, že s námi o tom nikdo nejedná a nejsou předkládány žádné alternativy,“ vysvětluje starosta. Podle něj by třetí kolej mohla vést až nad Žižkovem. V místech, kde je léta plánován severní silniční obchvat města.

Odříznutý Žižkov

Jedním z hlavních argumentů proti navrženému vedení třetí koleje je ten, že nejlidnatější poděbradská čtvrť Žižkov by byla ještě více odříznuta od centra města, než už v současné době je. Kvůli vybudování další koleje by totiž musely být nahrazeny další přejezdy novými podjezdy či nadjezdy. Už nyní si podle něj část lidí ze Žižkova stěžuje na oddělení od zbytku města. „A teď bychom tady měli mít zrušené úrovňové přejezdy, nahrazeny nadchody, nadjezdy, podjezdem. Například vedle autobusového nádraží by měl vzniknout velký kruhový objezd, zapuštěný podjezd pod tratí a měl by vyústit na druhé straně na Žižkově,“ řekl Schulz.

Kvůli přidání další koleje mají v Poděbradech zmizet klasické přejezdy. Nahradí je nadjezdy a podjezdy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle místostarosty Ladislava Langra by to znamenalo problém i pro chodce. „Pro ně by nové podchody nebo nadchody znamenaly prodloužení cesty. Dalším faktem je to, že o nově vybudované nadjezdy a podjezdy musí také někdo pečovat a investovat peníze na jejich údržbu. Což by město mohlo stát 2 až 3 miliony ročně korun navíc,“ konstatoval Langr.

Protihluková stěna

Dalším zásadním problémem je podle radnice plánovaná protihluková stěna. Ta by opět zvýšila izolovanost Žižkova. „Podle projektu se s ní však nepočítá podél celé trati. Budou tam mezery. A existují reálné obavy, že by si lidé v takových mezerách krátili cestu přes koleje. A víme, jak je to nebezpečné,“ přidal další argument místostarosta Miroslav Holas.

Vedení města odeslalo řediteli Správy železnic o prázdninách nesouhlasný dopis, v němž poukazovalo na výše uvedené problémy a vyzvalo k jednání o možných alternativách. V těchto dnech uplynula lhůta 30 dnů, které mají úřady na oficiální odpověď. „Bohužel zatím žádnou odpověď nemáme,“ poznamenal Schulz.

Kvůli přidání další koleje mají v Poděbradech zmizet klasické přejezdy. Nahradí je nadjezdy a podjezdy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Pro ČTK na stížnost vedení Poděbrad reagovala mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová. Uvedla, že SŽ bude nadále připravovat stavbu tak, jak byla schválena podle aktualizace studie proveditelnosti. „Schválení tohoto dokumentu předcházelo detailní prověření rozsahu modernizace železniční tratě, ze kterého vyplynula potřeba přidání třetí koleje v úseku Libice nad Cidlinou – Lysá nad Labem. To vyvolává nutnost zrušení všech přejezdů a zhotovení jejich adekvátní náhrady,“ řekla mluvčí SŽ.

Most a obchvat

Jednání o stavbě třetí koleje by vedení města chtělo spojit s možností podpory při stavbě dalších zásadních dopravních projektů u Poděbrad. „Potřebujeme severní obchvat, potřebujeme nový most. Pokud by bonus za tuto újmu souvisel s těmito projekty, jsme připraveni o tom jednat,“ poznamenal místostarosta Ladislav Langr.