Postupně tak budou zavřeny přejezdy v ulici Pražská u pivovaru, poté ve Zbožské, přes nějž míří nejvíce lidí na obě sídliště, a nakonec i ten v Tyršově ulici u zbouraného zimního stadionu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Klíčovým bodem pro průjezd Nymburkem se zjevně stane Purkyňova ulice a její křížení se Zbožskou u bývalé restaurace Na Schůdkách. V tomto místě se už po uzavření části Tyršovy občas tvořily delší kolony. Dá se předpokládat, že při uzavření železničních přejezdů v okolí bude právě toto místo pro auta tím nejméně prostupným, a řidiči si možná ve frontě postojí i několik minut.

Odříznuté sídliště?

Část obyvatel sídliště vyjádřila obavu, že při uzavírce přejezdu ve Zbožské tak budou uzavřeny dva přejezdy na sídliště. V současné době je totiž už několik týdnů neprůjezdný přejezd na Dvory, u nějž vyhořelo zabezpečovací zařízení a Správa železnic údajně čeká na výrobu nových součástek. Zejména pro obyvatele Jankovic by to znamenalo velkou zajížďku do Tyršovy ulice přes Purkyňovu, kde bude pravděpodobně tou dobou velmi hustý provoz.

Postupně tak budou zavřeny přejezdy v ulici Pražská u pivovaru, poté ve Zbožské, přes nějž míří nejvíce lidí na obě sídliště, a nakonec i ten v Tyršově ulici u zbouraného zimního stadionu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

K tomu by však dojít nemělo. Přejezd na Dvory by měl být průjezdný už v polovině příštího týdne. „Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení i v návaznosti na dodávku náhradních dílů proběhne v rámci plánovaných výluk pro opravu trati v úseku Nymburk město – Poříčany. Přejezd bude opět přístupný pro chodce i silniční vozidla hned od začátku výluky, tedy od 16. července,“ uvedl pro Deník mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Přitom s uzavřením přejezdu ve Zbožské se počítá v termínu od 27. července do 2. srpna.

Oklikou do Sadské

Komplikace však na šoféry čekají při uzavírce každého ze tří přejezdů Jako prvního se to bude týkat přejezdu u pivovaru, který je součástí výpadovky na Zvěřínek a Sadskou. Ten bude neprůjezdný od 21. do 30. července. V té době budou muset řidiči na objížďku přes Hořátev.

Druhá uzavírka se bude týkat už zmíněného přejezdu ve Zbožské. Místo něj budou k dispozici přejezdy na Dvory a v Tyršově ulici. Ke druhému jmenovanému ale vede cesta přes vytíženou část ulice Purkyňova, což by mohlo znamenat zdržení. Jednodušší tak bude zřejmě cesta přes dvorský přejezd.

Jako poslední bude v termínu od 9. do 13. srpna uzavřen přejezd v Tyršově. V otevřené části ulice se budou pohybovat auta zásobující stavbu nového bazénu, a v té době už i nového zimního stadionu. Všichni obyvatelé sídliště tak budou muset využít objížďku přes náměstí, po Boleslavské třídě kolem nemocnice až ke kruhovému objezdu u starého bazénu, a odtud po Zbožské přes v tu dobu už opravený přejezd na sídliště.