VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU, SKLADNÍ Domov je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem - domov pro seniory. Rádi pečujete o druhé a to Vás dělá šťastnějšími? Tak čtete správný inzerát. Co na Vás čeká: - Vedení týmu stravovacího provozu. - Organizace příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží a materiálu nebo surovin v širokém sortimentu, včetně vstupní a výstupní kontroly (expirace). - Kontrola výdeje jídel. - Vedení skladů - potravin, kancelářských potřeb, OOPP, drogistického zboží… - Objednávky zboží, styk s dodavateli, udržování stavu zásob, hospodaření s vratnými obaly. - Provádění inventur včetně vedení předepsané evidence. - Zpracovávání výdejek v IS Cygnus 2 a sledování stravovací jednotky. - Týmová tvorba jídelníčku, normování potravin. Padneme si do oka, pokud máte nebo jste: - Střední odborné (výuční list), úplné střední odborné vzdělání (kuchařka, ek. oblast…). - Praxi v oboru výhodou, znalost normování ve stravovacím provozu, vedení skladů. - ŘP skupiny B. - Odpovídající zdravotní stav, jste bezúhonní. - Příjemné vystupování, jste flexibilní. - Kladný vztah k seniorům. Nabízíme: 25 dnů dovolené na zotavenou, 3 dny Sick days, osobní ohodnocení po zapracování, 2x do roka mimořádné odměny, příspěvek z FKSP na stravování, dovolenou, rehabilitaci, kulturu, sport, penzijní připojištění Více informací na www.domovnazamku.cz nebo na tel.: 602154221. 23 000 Kč

