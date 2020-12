/FOTOGALERIE, VIZUALIZACE/ Otevřený dopis na podporu zachování historické budovy sepsali dva nymburští odborníci na architekturu a historii. Iniciátory dopisu jsou historik umění Jan Červinka a archivář a historik Marek Ďurčanský.

Historická budova nádraží v Nymburce. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

„Jsme přesvědčeni, že o budoucnosti této významné technické památky a jedné z architektonických dominant města by se měla vést seriózní debata. Jejím hlavním tématem by mělo být JAK historickou budovu do projektu nádraží začlenit, a nikoli JESTLI vůbec,“ píše se v otevřeném dopise.