Od stržení lávky v Nymburce uplynuly dva roky. Nová má začít růst během týdnů

V pondělí to byly přesně dva roky, co byla stržena do Labe lávka pro pěší. Podle odborníků hrozilo její zřícení kvůli korozi části lan a mohlo dojít k nečekanému pádu podobně jako u stejné lávky v pražské Tróji. Od té doby běží přípravy na stavbu nové.

Lávka a její okolí několik minut před pádem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický