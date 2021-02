Od pondělí však začne ve zkušebním provozu fungovat očkovací centrum vybudované v Obecním domě. Pokud bude dostatek vakcíny, počítá se s očkováním i kolem pěti stovek lidí denně.

Na místo očkování by měla přihlášené seniory, podle mluvčí nemocnice Anety Šenové, upozornit i potvrzovací esemesky. „Všem, kdo mají rezervaci od 22. února by měla přijít oznamovací SMS zpráva, že očkování se koná právě v očkovacím centru v Obecním domě. V případě, že by tuto zprávu neobdrželi, ale měli rezervaci potvrzenou PIN kódem, i tak je třeba se od pondělí vydat pro svou vakcínu do Obecního domu, nikoliv do nemocnice,“ upozorňuje Šenová.

Stále platí, že rezervace na očkování funguje výhradně přes celostátní rezervační systém reservatic.com/ockovani.

V prvních týdnech se počítá s tím, že v očkovacím centru budou působit dva týmy ve složení jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Očkovat se bude od pondělí do pátku mezi 9. a 17. hodinou. V dalších týdnech se kapacita zvýší na čtyři očkovací týmy, s tím vzroste i počet proočkovaných osob, podle nedávného vyjádření jednatelky nemocnice Nely Gvoždiakové se bude kapacita pohybovat kolem 500 až 600 naočkovaných denně a 3 tisíc týdně. S jednou zásadní podmínkou. „Vše závisí na dodávkách vakcín. Očkuje se pouze vakcínami schválenými Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA),“ doplnila jednatelka nemocnice.

Zdravotnický personál žádá všechny, kdo přicházejí do očkovacího centra, aby dodržovali opatření. Tedy měli na ústech a nosu roušky či respirátory, dezinfikovali si při vstupu ruce a dodržovali rozestupy. „Také prosíme, aby očkovaní byli doprovázeni maximálně jednou další osobou. Parkování u očkovacího centra v Obecním domě bude zajištěno na přilehlých parkovacích místech,“ doplnila mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Veškeré informace k očkování jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví, na bezplatné informační lince 1221, nebo na 800 124 111 (linka Středočeského kraje pro pomoc s rezervací), případně na krizové lince Města Nymburka 325 501 423 a 724 107 093 ve všední dny od 8 do 15 hodin nebo u praktického lékaře.