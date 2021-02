Pokud bude dodržena rychlost očkování 6 osob za hodinu, během vypsaných termínů by mělo být v Nymburce naočkováno zhruba 100 seniorů ve věku 80 let a straších. Výrazné zrychlení očkování se pak předpokládá od 1. března, kdy se má rozjet očkovací centrum v Obecním domě.

Objednat si termín a hodinu očkování v nymburské nemocnici lze přes celostátní systém rezervací na stránkách ministerstva zdravotnictví. První volná místa jsou v sobotu 13. února od 8 do 16 hodin. Od pondělí do středy jsou očkovací hodiny stanoveny od 15 do 18 hodin. Ve čtvrtek 19. února je pak možné se objednat v rozmezí od 7 do 14.30 hodin. „První dávky v těchto termínech budou seniorům aplikovány na interním oddělení v budově B,“ uvedla mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Pomoc při registraci nabízí kromě stránek ministerstva zdravotnictví také bezplatná linka 1221, středočeská linka 800 124 111, nebo krizové linky nymburské radnice 325 501 423 a 724 107 093, které fungují ve všední dny mezi 8. a 15. hodinou. Na rozdíl od městecké nemocnice, kde získali dodávky vakcíny od firmy Moderna, nymburská nemocnice využije vakcíny firmy Pfizer.

Podle stávajících informací je očkování přímo v areálu nemocnice dočasnou záležitostí. Brzy by se mělo přesunout do chystaného očkovacího centra, které by denně mělo pojmout nesrovnatelně vyšší počet zájemců o očkování.

„Společně se středočeským krajem a Městem Nymburk pracujeme na vybudování velkokapacitního očkovacího centra v Obecním domě. Jeho ostrý provoz by měl být spuštěn 1. března,“ řekla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Nymburská nemocnice stále ošetřuje množství pacientů s covidem a podle jednatelky je tlak na personál obrovský. Ke středě 10. února evidovala nemocnice 655 pacientů s koronavirem, kteří se zde dočkali ošetření. „Covid Jednotka intenzivní péče v nemocnici jede nepřetržitě od loňského října, kolem Vánoc bylo lehké zlepšení, ale po Vánocích máme stále plnou kapacitu sedmi lůžek,“ konstatovala jednatelka nemocnice.

Elektivní operativa je již delší dobu omezena. „Covid pacientům se věnují zdravotníci zejména na interně a chirurgii. Nemocnice nefunguje normálně, ten tlak je enormní a děkuji zaměstnancům za jejich výdrž,“ dodala Nela Gvoždiaková.

Krátký rukáv je vítán

Po prvním, z organizačního hlediska zkušebním dnu, pokračuje očkování seniorů i v nemocnici v Městci Králové. Plní se termín v sobotu 13. února. „Termíny jsou vesměs obsazené, ale neváhejte se registrovat, průběžně budeme přidávat další očkovací dny,“ vyzývá mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

Minulou neděli naočkovali celkem 77 seniorů. Podle dohody by nemocnice měla vakcíny od firmy Moderna dostávat každý týden. Postupně tak chce vypisovat další termíny. Kromě toho zveřejnila manuál, který má pomoci zájemcům o očkování i zdravotnímu personálu vše usnadnit. Kromě jiného registrované vyzývá, aby dostavili s desetiminutovým předstihem a ideálně s další blízkou osobou.

„Očkování se provádí do horní části paže na nedominantní končetině. Přizpůsobte své oblečení tomu, aby bylo toto místo snadno dosažitelné. Krátký rukáv tedy vítáme,“ píše se v manuálu.