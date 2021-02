Očkování proti covidu-19 probíhalo na Nymbursku zatím pouze u zdravotníků a sociálních pracovníků. To se změní už tuto neděli, kdy svůj první očkovací termín pro seniory nad 80 let vypsala nemocnice v Městci Králové. Ta disponuje vakcínami od firmy Moderna.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Nemocnice v Městci Králové zatím balíček vakcín od firmy Moderna v počtu 100 dávek – 30 jich využila pro zdravotníky, 70 pak čeká na seniory. „Naše nemocnice se stala součástí sítě očkovacích center kraje. Zatím se mohou registrovat pouze občané starší 80 let. První očkovací termín je vypsán na neděli 7. února, kdy by se mělo očkovat od 9 do 17 hodin,“ řekla mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.