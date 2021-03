V kontextu celé země se to nemusí zdát nějak závratně mnoho. Ale v malém městě, kde je v souladu s národní strategií naočkována většina nejstarších občanů, to místní vnímají jako malý zázrak.

Potvrzuje to i Lucie Drobík Kolářová, mluvčí zdejší nemocnice, která se o velkou část organizace kolem očkování stará. „Úspěšné očkovací centrum je vzácná kombinace několika proměnných – jsou k němu potřeba prostory, vakcíny, stříkačky, zdravotníci. A také další nadšení lidé ochotní pracovat v nestandardních časech, o víkendech a svátcích, trpělivě vysvětlovat starším občanům, co je čeká a co je třeba vyplnit do informovaného souhlasu před podáním vakcíny. Podpořit je laskavým slovem, když mají strach,“ vysvětluje mluvčí nemocnice.

V Městci Králové se proti covidu očkuje od první únorové neděle. Potřeba zajistit v menší městské nemocnici očkování, které se zdá jedinou možnou cestou ze současné krize, se spojila se silnou komunitní sounáležitostí místních. Takzvanou recepci, tedy místo, kde s klienty vyplní formality, zkontrolují, zda jsou v seznamu, a nasměrují je do ordinace, tvoří zhruba 30 dobrovolníků z řad skautů, studentů, ale i dalších, kteří se střídají v půldenních směnách.

„Za plného provozu se od 8.30 do 18 hodin naočkuje 180 lidí, takže se nikdo nenudí. Ale ani netlačí, nebloudí, zbytečně nečeká,“ popisuje situaci Lucie Drobík Kolářová.





Pohoda a dobrá organizace celé akce lákají k registraci v Městci Králové i obyvatele dalších obcí. A očkovací centrum se tomu nebrání. Věří, že vakcíny bude dost pro všechny a ke všem se dostane v pravý čas.