Očkovací maraton se blíží. Akci doprovodí kavárna, výstava i diskotéka

Už jen několik dní zbývá do startu očkovacího maratonu. Z Nymburska se ho zúčastní obě očkovací centra. Tedy to královeměstecké, které celou akci iniciovalo, i to nymburské. Noc očkování se rozjede už v pátek 11. června.

Nápad na očkovací maraton vznikl v očkovacím centru při nemocnici v Městci Králové. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Celá akce spočívá v tom, že zdravotníci budou bez přerušení očkovat minimálně 24 hodin. Ti městečtí mají v plánu očkovat nonstop dokonce 33 hodin. Přítomen bude zástupce agentury Dobrý den, a pokud se vše uskuteční podle plánu, půjde o český rekord v nonstop očkování, který bude zapsán do Knihy rekordů. Objednat si termín právě na maraton může kdokoliv, akce je zaměřena na mladší ročníky. Očkování je aktuálně možné pro všechny starší šestnácti let. I proto připravují v zúčastněných centrech doprovodný program. V Městci Králové bude na místě fungovat kavárna. „Tu zajistí místní kavárna Na Radnici. Bude nabízet kávu po celou dobu očkování. V areálu bude také ke zhlédnutí výstava fotografií z covidového oddělení Oblastní nemocnice Jičín, kde v nejtěžších měsících pečovali o desítky pacientů ve vážném stavu,“ uvedla Lucie Drobík Kolářová, koordinátorka očkovacího centra v Městci Králové. Průměrná mzda v kraji dosahuje 35 296 korun. Praha má o devět tisíc víc Přečíst článek › Na kavárenské dobroty se zřejmě mohou těšit také návštěvníci očkovacího centra v Nymburce. „V rámci očkovacího maratonu by měla být na místě pojízdná kavárna z Charlie´s Coffee Garden. Příchozí by si na místě měli mít možnost prohlédnout práce dětí z domu dětí a mládeže na téma, jak zdravotníci zvládali nedávnou covidovou situaci v naší nemocnici. Obě tyto doplňkové akce jsou zatím ve fázi vyjednávání,“ uvedla mluvčí nymburské nemocnice Aneta Šenová. K akci se připojují také v Dobřichovicích na Praze západ. Budova tohoto očkovacího centra bude během maratónské očkovací noci speciálně osvícena. Čekání po aplikaci vakcíny si naočkovaní zkrátí sledováním sestřihů z místních sportovních a kulturních akcí. V případě příznivého počasí proběhne v blízkosti očkovací haly v pátek od 21. hodin do půlnoci diskotéka pod širým nebem. U Poděbrad vylétlo auto z dálnice. Ženu transportoval do nemocnice vrtulník Přečíst článek › Akce s podtitulem Noc očkování má evokovat oblíbené akce typu Noci kostelů nebo Noci literatury. „Podmínkou je, že týmy zúčastněných očkovacích center neodloží stříkačky s vakcínou po dobu minimálně 24 hodin,“ říká Lucie Drobík Kolářová, autorka nápadu. V Městci Králové budou očkovat od pátku 11. června od 9 hodin do soboty 12. června do 18 hodin.