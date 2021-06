Podle některých zdravotníků, kteří však většinou nechtějí vystupovat veřejně, se jedná o papalášství a nehoráznost. Zrušení necelých pěti stovek očkování na úkor zasedání valné hromady firmy, považují za výsměch snahám zdravotníků o co nejrychlejší proočkování a znevážení jejich dosavadní práce.

V nemocnici se podle informací Deníku o zabrání sálu a nutném zrušení očkovacího dne dozvěděli až v závěru uplynulého týdne. Zdroj, obeznámený s celou peripetií uvedl, že byla ve hře i varianta, jak obě akce skloubit. V jednom sále by se očkovalo, ve druhém sále by zasedal VaK. Lidé by pak po očkování vyčkali v hlavní hale. To ale údajně narazilo u zástupců VaK, kteří tam chtějí mít občerstvení. Nakonec byl tedy celý den očkování zrušen.

Předseda představenstva VaK Miloš Petera pochybení ze strany firmy nevidí. „Objednali jsme si od města sál zhruba před měsícem a půl. Bylo nám řečeno, že s tím nebude problém. My jsme v tom opravdu nevinně,“ uvedl předseda představenstva, někdejší hejtman a také starosta města. Členem představenstva je místostarosta města Bořek Černý a starosta Nymburka Tomáš Mach předsedá dozorčí radě společnosti.

Oslovili jsme mluvčího města Petra Černohouse s dotazem, zda radnice považuje za zásadnější konání valné hromady firmy VaK než naočkování téměř pěti stovek lidí. Ten ve večerním prohlášení připouští komplikace při předávání informací mezi organizacemi města. Zásadní problém v nastalé situaci ale vedení radnice nevidí. „Zřejmě nastal problém při zpracování této informace mezi organizacemi, které se podílejí na provozu očkovacího centra v Obecním domě a na 3. června byly vypsány termíny druhé dávky vakcín,“ uvedl Petr Černohous. Město pak argumentuje tím, že všichni, kdo měli dostat vakcínu ve čtvrtek, budou očkováni ještě tento týden. „Jakkoliv nás mrzí problémy, které mohly vzniknout změnou původně plánovaného termínu očkování, jedná se z našeho pohledu o běžné provozní záležitosti, které jsou zcela v kompetenci očkovacího centra,“ konstatoval mluvčí radnice.

Lidé z nemocnice se vyjadřují oficiálně velmi opatrně. Připomeňme, že zřizovatelem nemocnice je právě město a zástupci zdravotnického zařízení si pochopitelně vztahy s vedením radnice komplikovat nechtějí. „My jsme se situací nějak vypořádali. Respektujeme fakt, že očkovací místo máme pronajaté od města,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Někteří zdravotníci však situaci vidí jednoznačně. Svůj názor prezentoval například lékař Tomáš Omáčka. „Objednaní občané budou přesunuti na pozdější termín, zdravotníci, kteří si již zařídili volno, si je mohou opět zrušit. Valná hromada VaK je patrně důležitější než životy a zdraví lidí. Arogance novodobých papalášů dosahuje rozměrů známých z dob komunistické totality, mnohdy tuto hranici i překračuje,“ napsal lékař na sociálních sítích.