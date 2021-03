Lázně Poděbrady oslovují hejtmanku i ministerstvo zdravotnictví kvůli možnosti zřízení očkovacího centra v Kongresovém centru u lázeňské kolonády.

Kongresové centrum na kolonádě se možná promění na očkovací. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Informaci potvrdil generální ředitel společnosti Petr Valenta. „Chtěli bychom očkovací centrum vytvořit, je to náš záměr. Zatím však nemáme zpětnou reakci od hejtmanky, ani od ministerstva zdravotnictví, se kterými o tom chceme jednat. V tuto chvíli máme dohodou s městem, které by nás podpořilo,“ řekl a zároveň dodal, že chod centra by zajišťovali pracovníci Lázní Poděbrady.