Radnice chtěla po 20 letech byty, které město vlastní v sousedních Milovicích, prodat a utržené peníze využít na připravené investiční projekty včetně sportovní haly, opravy páteřní ulice Československé armády či výstavby školky v Litoli. Naopak opozice tvrdí, že prodej milovických bytů je v současné době nevýhodný, město je má zrekonstruovat a ekonomicky na tom získá mnohem více než okamžitým prodejem. Aby opozice zvrátila záměr města s prodejem bytů, prosadila uspořádání referenda, které o víkendu rozhodlo, že byty radnice prodávat nemá. O referendum byl enormní zájem. Díky němu měla Lysá i jednu z nejvyšších volebních účastí blížící se hranici 50% hlasujících.

V referendu hlasovalo 45,36% místních, přičemž zákon hovoří o tom, že aby referendum bylo závazné, musí přijít alespoň 35% hlasujících. Tato podmínka byla tedy bohatě naplněna. Z hlasujících se 77,7% vyjádřilo proti prodeji bytů. Konkrétně takto hlasovalo 2 531 místních. „Je to úžasná podpora, kterou nyní cítíme a chci za to všem poděkovat,“ řekl v reakci na výsledky referenda Karel Marek, který je jednou z hlavních tváří místní opozice. Ten se mimochodem také stal novým krajským zastupitelem za hnutí STAN.

Naopak vedení radnice je výsledkem zklamáno. To potvrdil i místostarosta Jiří Havelka. „Jsem přesvědčen, že v tomto hlasování rozhodovali emoce, nikoliv čísla,“ řekl Deníku místostarosta, který se rovněž stal krajským zastupitelem, ovšem za ODS. Není tak bez zajímavosti, že zatímco oba muži stojí poměrně výrazně na opačných stranách městských barikád, v rámci kraje by nově měli být oba součástí nově vznikající koalice.

Ale zpět k městským bytům v Milovicích. Ty získalo po odchodu sovětských okupačních vojáků z Milovic město Lysá nad Labem v roce 1996. Tehdy stát nabízel poničené domy po vojácích městům zdarma s tím, že je musí opravit, přičemž stát jim na to poskytne poměrně štědré dotace. 350 milovických bytů tak získala Lysá téměř zdarma, další byty pak získaly Čelákovice. V letech 1996 až 2000 došlo k rekonstrukci celých domů a poté se do nich nastěhovali nájemníci. Klíčovou podmínkou bylo, že města nesmí takto získané byty prodat po dobu 20 let. Tato podmínka právě letos vypršela.

Ohrozí neprodej investice města?

Podle místostarosty Jiřího Havelky se tedy byty v dohledné dob opravdu prodávat nebudou, což však podle něj zásadně ohrozí řadu připravených investičních akcí města. Včetně už zmíněné stavby sportovní haly, opravy ulic, výstavby školky či úprav vodojemu. „My si nyní musíme sednout a říci, jak celou situaci řešit. Jedním z řešení je i úvěr ve výši 200 milionů korun na 10 let, který bychom získali pouze s jednoprocentním úrokem,“ uvedl Jiří Havelka.

Karel Marek však vidí možnosti v úsporách v rámci rozpočtu, i když připouští, že úvěr zhruba ve výši 120 milionů si město vzít bude muset. „Je to výsledek špatného hospodaření s penězi, které už město mělo. Utrácí se za studie na projekty, které nikdy nebudou realizovány. Utrácí se zbytečně za druhou cyklověž, která není třeba,“ uvedl některé příklady Karel Marek.

Co dál s milovickými byty

Plán opozice, jejíž návrh neprodávat byty zvítězil, je jasný. „Město by mělo v příštích šesti lety byty zrekonstruovat, což vyjde na zhruba 60 milionů korun. Ty se však vyberou na nájmech ze zmíněných bytů, které každoročně přispívají do rozpočtu města 10 miliony korun. Po rekonstrukci bytů a zvýšení nájemného pak bude do rozpočtu Lysé téct každý rok 20 milionů korun,“ vysvětlil postup lídr opozice.