Sdružení ČNES-BES, OK Nymburk převzalo v pondělí stavbu kruhového objezdu před policejním ředitelstvím. Stavební sdružení vybral kraj ve zrychleném řízení, aby dokončil stavbu po firmě Mage, která nedodržovala termíny a kraj s ní před několika týdny ukončil spolupráci.

Rozkopaný kruhový objezd u policejního ředitelství. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nové sdružení má za úkol dostavět nový kruhový objezd a opravit ten první u Hudebního klubu Mlejn. Ten je podle zástupců kraje proveden nekvalitně a kromě jiného se už nyní začíná rozpadat prstenec uvnitř objezdu. Oboje by nový stavitel měl zvládnout do konce října. Také by měl zajistit opravu silnic, po nichž vedou stávající objízdné trasy.