Zmíněný úsek by měl být nově jednosměrný a pomáhal by dostat se řidičům od ulice Za Nádražím k přejezdu a případně pokračovat do ulice U Bažantnice k obchodnímu centru. „Takové jsou zatím naše plány. Ještě to musí potvrdit zástupci Dopravního inspektorátu,“ řekl starosta Jaroslav Červinka.

Informační tabule, poplatek i v noci. Vyhlášené parkoviště u Labe mění režim

Ten zároveň připomněl, že aktuálně vzniká také důležitý bezpečnostní prvek pro chodce v ulici U Bažantnice. A tím je zcela nový chodník po levě straně silnice vedoucí právě k obchodnímu centru. Hotový má být do Velikonoc. Náklady na něj vyčíslili zástupci radnice na 1,5 milionu korun.