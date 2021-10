Peníze, které ve stánku utržili, si však nenechali. Chtěli totiž napodobit svoji třídní učitelku Nikolu Dudlovou, která ráda dělá dobré skutky. „Sami si vybrali, že kupující si budou moci vybrat ze tří možností, kam jeho peníze půjdou. Buď pro děti z Dětského domova v Nymburce, nebo přispěje na záchranu pralesa, případně budou využity k adopci zvířete z chlebské Zoo,“ vysvětlila dobročinné možnosti třídní učitelka. „Je to hezké. Já si vezmu nějaký kamínek, který si odvezu na chatu,“ prozradila jedna z nakupujících.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.