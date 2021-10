„Přesně to bylo 1 944 voličů, což znamená, že mělo odvoleno 16,8% nymburských voličů,“ konstatovala vedoucí odboru správních činností. Relativně malý byl podíl těch, kteří nebyli místní a hlasovali pomocí voličských průkazů. „Těch evidujeme za první dvě hodiny rovných dvacet,“ doplnila Jaroslava Mejzrová.

Dvě hodiny po otevření volebních místností už mělo odvoleno téměř 17% voličů z Nymburka. Deníku to řekla Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.