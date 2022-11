Zhruba padesátiletý strom po uříznutí vážil 2,3 tuny. Po uložení na návěs a jeho zajištění se pak vydal na cestu do Nymburka. „Jeli jsme přibližně hodinu. V obcích, hlavně ve Strakách a Kovanicích, jsme museli nadzvedávat kabely s elektřinou, aby náklad bezpečně podjel,“ řekl velitel drážních hasičů Jiří Zima.

Přesně s úderem půl dvanácté vjel kamion s návěsem, na kterém byl uložen vánoční strom, na nymburské náměstí. Doprava v centru Nymburka byla za pomocí strážníků a dopravních policistů na několik minut zastavena.

Obrazem: Na loučeňský zámek lákají evropské příběhy vánočních stromečků

Teploměr na náměstí ukazoval pět stupňů nad nulou, a když jeřáb začal zvedat strom do vertikální polohy, začalo pršet. Spodní část kmenu ještě upravil zaměstnanec technických služeb do podoby, která přesně zapadla do přichystané díry v dlažbě a v pravé poledne byl strom definitivně usazen.

V příštích dnech jej čeká tradiční zdobení. Nebudou chybět ani populární svítící řetězy. Naplno se poprvé rozzáří první adventní neděli 27. listopadu v 16.30 hodin. To budou na náměstí také adventní trhy a je připraven kulturní program.