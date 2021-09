Akci doprovodili interpreti z různých žánrů, a to jak od reggae-ska, přes blues až po rock. Občerstvit se dalo domácím jídlem a pitím z lokálních podniků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.