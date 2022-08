Obrazem: V Nymburce vyrostou první tři dobíjecí stanice pro elektrokola

Do konce letních prázdnin by měly začít sloužit uživatelům elektrokol první tři veřejné dobíjecí stanice v Nymburce, všechny na dosah od labské cyklostezky. Dobíjení bude zdarma. Nabití třetiny baterie by měly zvládnout zhruba za hodinu.

Jedno z míst v Nymburce, kde budou instalovány dobíjecí stanice pro elektrokola. | Foto: archiv města