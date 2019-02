Zhruba třicítka seniorů si pak užívala jitrnice, tlačenku, ovar a další klasické zabijačkové pochoutky s křenem i hořčicí. Zalévali to pivem i něčím ostřejším, jak se na správnou zabijačku sluší a patří.

„Věkový průmět tu máme 85 let, třetině lidí je přes 90 let. Mezi klienty je i žena, která tu před 20 lety dělala vrchní sestru. To je koloběh života,“ vysvětloval Novák a s dalším personálem obsluhoval klienty ať už s talířky plnými dobrot či doléval pivo.

Nezapomnělo se ani na oslavence. Ke kulatému výročí jedné z obyvatelek popřáli muzikanti francouzským šansonem, gratulací se dočkal i harmonikář Oldřich Hořák, který toho dne slavil svátek.