Kolemjdoucí mohli v těchto dnech vedle Kongresového centra v Poděbradech sledovat pracovníky Technických služeb, jak stavějí pódium. Symbol rozvolnění a lepších časů tak čeká na zahájení letošní kulturní sezóny, kterou v srdci parku připravuje jak radnice, tak Lázně.

Pódium v lázeňském parku snad během sezóny přivítá řadu umělců. | Foto: Deník/Olga Vendlová

Pódium by mimo jiné mělo druhý červnový víkend hostit mistrovství republiky mažoretek. O měsíc později pak jubilejní 10. ročník Poděbradského swingování. Jen o pár metrů dál v Atriu lázeňské kolonády by se měl 24. července představit Michal Prokop s kapelou Framus Five, 8. srpna pak Hana Zagorová.