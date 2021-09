O víkendu tak navrácený kříž mohl vysvětit nymburský farář Jaroslav Krajl. Starostka Jizbic to vnímá jako poselství. „Je to zpráva o tom, že věci vytvořené našimi předky máme navracet na jejich místo. A také o tom, že jakékoliv dobré nápady, které zlepší naše žití, jen uvítáme,“ doplnila Eva Pacltová.

Myšlenka návratu kříže do míst u obce Jizbice, kde podle pamětníků kdysi stával, se zrodila v hlavě místního obyvatele Libora Kouříka. Nápad pak podpořila starostka Eva Pacltová. Samotný kříž vyrobil bez nároku na honorář místní kovář Libor Kubeš.

