Na závěr se finalistky tradičně utkaly v ringu Daniela Vencla z Boxing Poděbrady v tradičních outfitech "bílá armáda" které symbolizují boj za dobro a mají vnést světlo do temných životů lidí, kteří to nemají v životě jednoduché.

Výtěžek z této akce putuje na poděbradský psí útulek Haryk, vybralo se 22 215 korun. Pomáhalo se také dětem, a to společně s charitativním projektem Počítače dětem. V rámci akce byly předány počítače malým životním bojovníkům k jejich studiu z rukou velkých profesionálních MMA fighterů, jako je Tomáš Robocop Peleška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.