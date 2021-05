OBRAZEM: Studenti zemědělky vypouštějí do přírody vyléčená zvířata

Rozvolnění opatření se dotklo i studentů středních škol, kteří už opět mohou na praxi. Z poděbradské střední zemědělské školy tak opět žáci míří do Stanice pro handicapovaná zvířata na Huslíku. Nyní si tam zkusili i to, jak se vypouštějí vyléčení pacienti zpět do přírody. A tak někteří z nich měli poprvé v životě v ruce třeba poštolku.

Z poděbradské Střední zemědělské školy opět žáci chodí do Stanice pro handicapovaná zvířata na Huslíku. | Foto: Luboš Vaněk

„Kromě pětice poštolek jsme vypouštěli na svobodu i několik ježků, kteří u nás zimovali, a také motáka pochopa, kterého jsme přijali po úrazu křídla,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.