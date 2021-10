Vozítka české výroby obdivovali a fotili nejen místní, ale i lázeňští hosté. Zvláště ti dříve narození se trochu podivovali, že třeba stodvacítky už jezdí na takovéto historické srazy. „Donedávna jsme v tom jezdili, a dneska jsou to už veterány,“ shodli se dva diskutující.

Jindy klidné srdce Poděbrad v sobotu dopoledne přivítalo zvuky motorů letitých škodovek, které si daly tento víkend ve městě tradiční sraz. Po obou stranách kolonády parkovaly nablýskané stroje. Tisícovky, stovky, stodvacítky, rapidy i další „vytuněné“ speciály z let dávno i nedávno minulých.

