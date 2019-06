OBRAZEM: Rostou! Houbař Stránský našel plný košík

Nymburk - Jiří Stránský z Nymburka se s námi přišel do redakce podělit o radost ze sbírání hub. Vyráží do listnatých lesů na Rožďalovicku a vyplácí se to. „Začalo to už v květnu hřiby kováři, nyní nacházím hlavně dubové hřiby,“ ví Jiří Stránský. Ten si prý pochutná na osmažených kloboucích a smaženici. „Jinak to dáme na mrazák, aby byly houby pod maso,“ libuje si vášnivý houbař.

Autor: Lukáš Trejbal