A tak si jako trochu opožděné 1. září svůj velký den zapamatují i dvě třídy prvňáčků, kteří do školy dorazili v doprovodu svých blízkých. Přivítal je nejen ředitel školy a paní učitelky, ale i místostarostové Poděbrad Roman Schulz a Miroslav Holas.

Netypicky o týden později nastoupili do školy žáci poděbradské Základní školy TGM. Důvodem prodloužení prázdnin byla rozsáhlá oprava v areálu školy.

