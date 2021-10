„Se škodami na zeleni, zaviněnými invazivním zavíječem zimostrázovým, škůdcem, který k nám byl zavlečen z balkánských zemí, se potýká několik let celá republika a prozatím není dostatečné ochranné opatření, pomocí kterého by bylo možné postup tohoto škůdce zastavit a zmírnit škody,“ uvedl zastupitel a zahradník Jaroslav Štěpán.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.