Tolikrát jako během letošní zimy neviděli obyvatelé Nymburka sníh už řadu let nazpět. Další, a možná v této sezóně už definitivně poslední možnost měli v pondělí ráno, kdy město pokryl bílý poprašek a ještě kolem osmé ranní poletovaly vločky z kovově šedého nebe. To už však teplota stoupala výrazně nad bod mrazu a ještě před jedenáctou dopoledne už nebylo po sněhu většinou ani památky.

Jak to vypadalo v centru města, u řeky, nebo třeba na sídlišti, je možné si prohlédnout v ranní fotogalerii. Stávající předpověď říká, že s mrazivými rány musíme počítat až do toho čtvrtečního. Už však bez sněhových přeháněk. Ve čtvrtek má naopak dorazit poměrně vydatný déšť a přeháňky by se pak měly vyskytovat i další dny. Teploty přes den však už budou kolem deseti stupňů, i v noci zůstanou nad nulou.