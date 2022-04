OBRAZEM: Nová fontána u nymburské nemocnice byla probuzena. K radosti dětí

Mění barvy, stříká tryskami do různých výšek a také vypouští mlhu. To všechno umí nová fontána v parku Dr. Brzoráda naproti nymburské nemocnici. Nahradila tak dříve zanedbaný vodní prvek. Poprvé byla nová fontána na zkoušku puštěna na podzim. Nyní už byla uvedena oficiálně do sezónního provozu a jak ukazuje i naše fotogalerie a video, radost z toho měly první den především děti.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z jarního probuzení fontány v parku Dr. Brzoráda naproti nemocnici v Nymburce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nová fontána je z dílny nymburské architektky Aleny Mocové, která si slavnostní uvedení do provozu také nenechala ujít. „K fontáně patří i pítko a budou doplněny ještě tři dubové lavičky a další mobiliář,“ řekla před spuštěním barevných vodních her. Před poškozením byl měl celý prostor chránit kamerový bod, který bude na fontánu namířen. Vodní víla oživila novou fontánu u nemocnice Samotný vodní prvek by měl být jen začátkem revitalizace celého parku. Ten má dojít poměrně zásadních úprav, které budou prováděny postupně. Přibydou další lavičky, či hrací prvky pro děti.