OBRAZEM: Nezájem o volby z auta. V Nymburce dorazily dopoledne jen dva vozy

Jako první mohou své volební lístky odevzdat už ve středu ti, kteří jsou v karanténě či izolaci. A to v případě, že by se rozhodli hlasovat přímo z auta na takzvaném drive-in stanovišti. To bylo zřízeno v každém okresním městě. V Nymburce bylo podobně jako loni na parkovišti u Obecního domu ze strany od Velkých Valů.

V Nymburce dorazila na parkoviště k Obecnímu domu do půl dvanácté pouze dvě auta. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Do této doby dorazila pouze dvě auta,“ hlásil člen policejní hlídky, která čekala na přijíždějící hned při příjezdu. To bylo půl dvanácté. Stanoviště mělo stanovenou otevírací dobu od 8 do 17 hodin. V postaveném stanu tak členové volební komise v ochranných oblecích i vojáci čekali na další přijíždějící. Ve Středočeském kraji hlasovalo v dive-in stanovištích k 12. hodině celkem 81 voličů. V Nymburce jich bylo osm.