Již 28. ročník nejstarší středoevropské výstavy koní určené všem příznivcům jezdeckého sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu koní začal na výstavišti v Lysé nad Labem v pátek 24. září. Bohatý program čeká návštěvníky až do neděle 26. září. Začátek akce jsme v pátek navštívili s redakčním objektivem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.