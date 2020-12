OBRAZEM: Milovická radnice má mimořádnou vánoční výzdobu

Nejkrásnější v okolí. Letos je snad nejhezčí výzdoba, co žiju v Milovicích. Je to překrásné. Každým rokem je hezčí a hezčí. To je ukázka několika komentářů místních, které reagují na novou vánoční výzdobu milovické radnice a prostranství před ní. Vedení města navíc využívá i možnosti barevných nasvícení radnice.

Vánočně vyzdobená milovická radnice a její blízké okolí. | Foto: archiv města