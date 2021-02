Povinné jsou respirátory i ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nosit se musí respirátory také v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál po domácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska, dětská chirurgická rouška nebo jiná s vyšší ochranou, například nanorouška.