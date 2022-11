Obrazem: Lidé jsou stále štědří. Do sbírky potravin v Nymburce vozili celé koše

Celonárodní potravinová sbírka se konala tradičně i v nymburském hypermarketu Albert během soboty. My jsme do prodejny zavítali kolem poledne. „Za současné ekonomické situace jsem měl strach, jak to dopadne. Ale soudě podle dopoledne, lidé jsou stále velmi štědří. Spadl mi kámen ze srdce,“ řekl Deníku dobrovolník Jakub Jaksch.

Celonárodní potravinová sbírka se konala tradičně i v nymburském hypermarketu Albert během soboty. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický