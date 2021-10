Opravy čekají zřejmě na jaře první kruhový objezd u hudebního klubu Mlejn, který kraj nepřevzal a má stavební nedostatky včetně rozpadající se obruby uvnitř křižovatky. Opraveny by měly být také části stávajících objízdných tras.

Práce probíhají na několika místech stavby současně. Zatím stále platí termín dokončení do konce října. Na práci tak mají dělníci ještě měsíc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.